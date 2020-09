Fase 3, Intesa Sanpaolo con Biagiotti per rilancio sistema moda

Roma, 13 set. (Adnkronos) – Intesa Sanpaolo si pone al fianco di Laura Biagiotti per il rilancio del sistema moda italiano e per il restauro della fontana della Dea Roma in Campidoglio. "La moda è uno dei settori trainanti di questo Paese.

Valorizzare le eccellenze del Made in Italy e affiancarle nei propri percorsi di crescita è per noi una priorità" sostiene Pierluigi Monceri, responsabile direzione regionale Lazio, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Molise di Intesa Sanpaolo, presente alla conferenza stampa di questo pomeriggio in Campidoglio, a Roma, per presentare – alla presenza della sindaca Virginia Raggi- la prima sfilata dal 'vivo' dall'emergenza Covid-19 che si svolgerà questa sera alle 19 nella Capitale.

Il manager di Intesa Sanpaolo ricorda che "il comparto moda e, in particolare le filiere produttive collegate ad esso, hanno vissuto mesi di grande difficoltà e per ripartire, in parte, dovranno rivedere i propri processi di vendita rafforzando i canali online".

"Siamo felici di essere qui oggi e di supportare questa splendida sfilata che, in qualche modo, esprime l’ottimismo e la voglia di 'ripartire'" scandisce Monceri. "In questa delicata fase di rilancio dell’economia, la nostra priorità, come prima banca del Paese, è favorire l’accesso delle imprese al credito" assicura ancora il manager di Intesa Sanpaolo, Pierluigi Monceri.