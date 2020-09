Roma, 13 set. (Adnkronos) – Al referendum sul taglio dei parlamentari "io voterò sì, non è una riforma da fine del mondo ma se vedrà prevalere i sì potrà innescare altre serie di riforme per far sì che" il sistema, Parlamento compreso, "funzioni più velocemente".

Lo dice il presidente della Regione Emilia Romania Stefano Bonaccini, intervenendo alla Festa dell'Unità a Modena.