Regionali: Bonaccini, 'chi ha paura cambi lavoro, ogni territorio contendibile'

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "Quattro a tre, cinque a due: tutto è possibile, ma" le prossime regionali non sono una "partita di calcio, allora si può, se si ha coraggio, se si affronta col sorriso la sfida, se provi tu a dire agli indecisi che c'è una prospettiva di governo" da preservare.

"Oggi le persone cambiamo idea sul voto rapidamente, è una settimana decisiva, nulla è scontato, facciamo in modo che i voti si contino nelle urne, non nei sondaggi o nei titoli dei giornali, facciamo in modo che ogni regione, ogni territorio, sia contendibile". Lo dice il presidente della Regione Emilia Romania Stefano Bonaccini, intervenendo alla Festa dell'Unità a Modena.

"Allora ci si dia da fare – esorta il governatore – siamo una grande squadra, abbiamo le caratteristiche per spuntarla.

Se chi fa politica ha paura allora è meglio che cambi lavoro. Una classe dirigente si vede quando piove, ad abbronzarsi son buoni tutti…".