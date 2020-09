Scuola: Ronzulli (Fi), 'prima a chiudere e ultima a riaprire, a singhiozzo'

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “La scuola è stata la prima a chiudere ed è l’ultima a ripartire, oltretutto a singhiozzo. Il governo si è mosso in ritardo, costringendo sindaci e presidi ad arrangiarsi. Domani non si ripartirà ovunque e si preannuncia caos tra i 60 mila insegnanti che mancano, i banchi che non arriveranno in tempo e le nuove aule non realizzate.

Un fallimento tutto annunciato del governo e del ministro Azzolina”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, in una dichiarazione al Tg2