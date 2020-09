Roma, 14 set. – (Adnkronos) – Sono 5,9 milioni le persone che hanno scaricato ad oggi la app Immuni per il tracciamento dei contatti in caso di contagio da coronavirus. Si tratta del 15% dei cellulari che ci sono in Italia, percentuale dalla quale sono esclusi i minori di 14 anni e chi non è in possesso di uno smartphone.

Solo nel weekend i download sono stati 272.000. Sono i dati forniti dal ministero della Salute.