Coronavirus: Mattarella, 'grazie per esempio cittadini Vo', è servito a Italia'

Vo' Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) – "Vi ringrazio per questo incontro, tenevo ad averlo, per potervi ringraziare, perchè l'esempio fornito nei giorni dell'emergenza sanitaria dal vostro comportamento è stata un'anticipazione di quello che è avvenuto in Italia. Ma questo esempio è servito molto al Paese.

Grazie per la vostra serietà, per il vostro senso di responsabilità, auguri per il futuro". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando i cittadini di Vo' Euganeo.