Governo: Zingaretti, 'no alla palude'**

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Confermo assolutamente" la volontà di rimanere al governo per fare delle cose. "In bicicletta sei in piedi se pedali, se ti fermi cadi oppure meti i piedi a terra ma quello vuol dire la palude". Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di Tg 2 Post.