Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Come io, Nicola Zingaretti, ho detto sì, dentro un accordo di governo e con le riforme dovute al taglio dei parlamentari, cambiando posizione, mi aspetto, in uno spirito di alleanze, che non chiedo a nessuno di stravolgere la propria identità, però di arrendersi di fronte all'oggettività, che se c'è un'opportunità per l'Italia quell'opportunità va colta".

Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di Tg 2 Post, a proposito del Mes.