Referendum: D'Incà, 'inneschiamo cambiamento nel solco Costituzione'

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "È la settimana decisiva per spiegare ai cittadini perché votare sì al referendum è fondamentale per migliorare la nostra democrazia e il nostro sistema rappresentativo e per avvicinare l'Italia all'Europa. Nel solco della nostra costituzione inneschiamo il cambiamento".

Lo scrive in un tweet il ministro dei Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà.