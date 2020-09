Scuola: P.Chigi, su trasporto pubblico evitate criticità

Roma, 14 set. (Adnkronos) – Per quanto riguarda il trasporto scolastico, le disposizioni sul riempimento dell’80% dei mezzi pubblici e le linee guida concordate con Regioni ed Enti locali hanno consentito di assicurare regolarmente il servizio e permesso di evitare situazioni di particolare criticità.

E' quanto si legge nel comunicato diffuso da palazzo Chigi al termine della riunione con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla ripartenza dell'anno scolastico.

Da un primo monitoraggio sul trasporto su gomma extraurbano, condotto su 16 imprese in tutta Italia, è stato rilevato -prosegue la nota- un incremento medio della domanda del 15% rispetto alla scorsa settimana. Sul trasporto urbano a Milano, ad esempio, è stato registrato il 20% di passeggeri in più, mentre a Roma l’aumento è stato dell’8%.

Anche sul trasporto urbano la media sul campione testato rileva un incremento del 15%. Pressoché invariato è risultato il flusso dei viaggiatori sui treni locali.

Nel corso della riunione ci si è soffermati, in particolare, sulle motivazioni che hanno indotto alcune amministrazioni comunali a disporre, in piena autonomia scolastica, il differimento dell’anno scolastico di alcuni giorni, per motivi sanitari o per completare gli interventi di edilizia scolastica e di messa in sicurezza come pure la locazione di ulteriori strutture.