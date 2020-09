Regionali, Berlusconi a caccia di indecisi

Roma, 14 set. (Adnkronos) – , Silvio Berlusconi, raccontano, già era con la testa al rush finale per le regionali. Per il Cav è fondamentale andare alle urne, per le amministrative ma anche per il referendum. E occorre convincere il maggior numero di indecisi, perchè si tratta di un'occasione importante per il Paese e per il centrodestra.

Per questo motivo raccontano che l'ex premier stia lavorando a un appello al voto da lanciare negli ultimi giorni decisivi della campagna elettorale, visto che lui, costretto a un periodo di isolamento ad Arcore fino a quando non verrà riscontrata la negatività con doppio tampone a distanza, non potrà essere fisicamente presente a comizi o manifestazioni di Fi.