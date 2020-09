Scienza: sondaggio Philip Morris, per opinione pubblica deve avere priorità in decisioni (2)

(Adnkronos) – “La scienza può contribuire enormemente nel nostro sforzo collettivo di cercare di dare una risposta ai problemi più urgenti” ha dichiarato Moira Gilchrist, Vice President Strategic & Scientific Communications di PMI.

In linea con il dato globale, dalla ricerca emerge come anche in Italia vi sia difficoltà nell’accesso da parte delle persone a informazioni scientifiche accurate.

Nel nostro Paese, infatti, il 57% degli intervistati ha dichiarato di avere difficoltà nel trovare informazioni affidabili sui più recenti progressi scientifici e su studi indipendenti. In generale, il 42% del campione italiano rimane scettico sulla capacità della società di dare sufficiente importanza alla scienza.

"Questa scoperta è allarmante e invia un segnale chiaro a tutte le aziende, i media e il governo che la comunicazione accurata delle informazioni scientifiche dovrebbe rimanere una priorità", ha aggiunto la dottoressa Gilchrist.

"Quando le informazioni scientifiche affidabili scarseggiano, la disinformazione, le congetture e le dicerie possono occupare più spazio e ostacolare in modo significativo la capacità delle persone di prendere decisioni informate."