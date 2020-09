Scuola, 4 classi in isolamento per casi positivi nel Milanese

Milano, 15 set. (Adnkronos Salute) – Quattro casi di tamponi positivi a Covid-19 in 4 scuole e asili del Milanese. A comunicare un primo bilancio è l'Ats Città metropolitana di Milano. L'agenzia spiega di aver ricevuto "oggi le segnalazioni di 4 casi di tamponi positivi".

Un caso riguarda "una scuola primaria", un altro è in "una scuola dell'infanzia, uno in un nido e uno in un nido/scuola dell'infanzia".

Le positività rilevate "hanno portato all'isolamento delle classi frequentate" dai contagiati. "Nel caso del nido – informa l'Ats – è stata isolata anche l'educatrice".