Covid, in Lombardia 176 nuovi contagi e due morti

(Adnkronos) – In Lombardia 176 nuovi contagi da e due morti. E' quanto risulta dai dati della Regione a fronte di 19.399 tamponi analizzati, che portano il rapporto tra positivi e test allo 0,9%. Dei 176 positivi, 35 lo sono 'debolmente' e 8 sono emersi a seguito di test sierologici.

I guariti e i dimessi sono 233 in più rispetto a ieri, secondo gli ultimi dati della Regione Lombardia.

In Lombardia ci sono 29 persone in terapia intensiva per gli effetti del Covid-19, una persona in più rispetto a ieri. Quanto ai ricoveri meno gravi, sono 263 in tutto, anche in questo caso con solo una persona in più portata in ospedale nelle ultime 24 ore.

E' sempre la provincia di Milano la città dove si registra il maggior numero di nuovi contagi.

Sono 90, di cui 46 a Milano città. Seguono Monza, con 20 positivi, e Brescia, con 16. Bene Bergamo, che registra 4 nuovi casi e Lecco, dove sono 7. A Como i contagi rilevati sono 2, a Cremona e Lodi 3; a Mantova e Pavia sono 7, a Sondrio c'è un solo nuovo caso e a Varese 6.