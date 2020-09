Il 'Premio Emanuela Loi' al Comandante eroe Arma e all'infermiera simbolo anti Covid

Palermo, 16 set. (Adnkronos) – Il Comandante Gennaro Arma, l’ultimo a scendere dalla nave Diamond Princess, rimasta in quarantena nel porto giapponese di Yokohama durante l’ emergenza Coronavirus, ma anche Elena Pagliarini, l'infermiera simbolo durante il periodo più buio del Covid in Italia, sono tra i vincitori della terza edizione del “Premio Coraggio Emanuela Loi” che si terrà sabato 26 settembre alle ore 17,30 a Palermo.

Il riconoscimento dedicato alla poliziotta che scortava il giudice Paolo Borsellino andrà anche alle giornaliste Giovanna Botteri e Giuliana Sgrena, oltre al giudice del pool antimafia Leonardo Guarnotta, e altri personaggi che si sono distinti durante l'anno per le loro attività. In ottemperanza alle prescrizioni di sicurezza legate alla pandemia Covd-19 l’evento si svolgerà, "grazie alla preziosa collaborazione del Comando Esercito Sicilia", nell’ampio spazio all’aperto di Piazza del Parlamento, antistante proprio la sede militare.

L’evento, organizzato dall’Inner Wheel Palermo Normanna, con il Patrocinio della Polizia di Stato, del Comando Esercito Sicilia e Arma dei Carabinieri, Ars, Comune di Palermo, sostenuto da Assemblea Regionale Siciliana, Fondazione Sicilia, Banca Patrimoni Sella e C. Federfarma, Agesp, Rotary Club Palermo Ovest, "è dedicato al ricordo ed all’esempio di Emanuela Loi, prima agente donna della Polizia di Stato, in servizio al Reparto scorte di Palermo, caduta in servizio nella strage di Via D’Amelio nell’attentato al giudice Paolo Borsellino".

In memoria della Loi, alla presenza della sorella Claudia, sarà consegnato il premio a donne e uomini che si sono distinti per coraggio e dedizione nel proprio lavoro, in favore della Comunità. “Figure – come afferma la Presidente dell’Inner Wheel Palermo Normanna e del Pool antiviolenza e per la legalità, Angela Fundarò Mattarella – delle quali dobbiamo essere orgogliosi, che hanno creduto nello Stato, e che servono il Paese con coraggio e spirito di servizio”.

"Questa particolare edizione – spiega la Presidente -sarà inevitabilmente segnata dall’emergenza sanitaria nella sua organizzazione, sia per garantire la sicurezza degli ospiti previsti, sia nella scelta dei premiati, anche tra persone che si sono distinte durante il lockdown, in azioni per la gestione dell’emergenza Corona Virus". Tra queste, il Comandante della nave da crociera Diamond Princess, Gennaro Arma; l’infermiera Elena Pagliarini, soggetto della nota foto, "simbolo del duro lavoro e di abnegazione degli operatori sanitari italiani durante la prima emergenza Covid-19".

Entrambi i premiati hanno già ricevuto onorificenza dal Presidente della Repubblica.