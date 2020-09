Coronavirus: nel milanese 81 casi, Pavia seconda con 32 contagi

Milano, 18 set. (Adnkronos) – I nuovi casi di positività al Covid19 in Lombardia si sono rilevati per lo più in provincia di Milano, con 81 contagi, secondo i dati della Regione. Di questi, 47 sono a Milano città.

Spicca Pavia, che con la provincia ne conta 32.

Brescia e Bergamo ne hanno rispettivamente 22 e 15, Monza 17. A Varese ci sono 15 positivi, a Como 7, a Cremona 5; a Lecco ci sono 4 nuovi casi, a Lodi 4 e a Mantova 11. Sondrio registra un solo nuovo caso.