Lombardia: piste ciclabili, da Regione 3,5 mln per messa in sicurezza

Milano, 18 set. (Adnkronos) – Regione Lombardia ha cofinanziato con 3,5 milioni di euro la realizzazione e la messa in sicurezza delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali in ambito urbano e le ciclovie legate alle reti regionali.

"In un periodo in cui la mobilità sulle due ruote ha avuto una crescita esponenziale – ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato – in Regione Lombardia ci siamo preoccupati di mettere in sicurezza alcune aree che necessitavano di interventi.

Le somme destinate ai vari Comuni – ha aggiunto l'assessore- serviranno anche per la realizzazione delle ciclovie regionali. Abbiamo infatti utilizzato proficuamente fondi ministeriali e fondi del bilancio regionale".