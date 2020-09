Milano: in città 151 incidenti in monopattino da giugno

Milano, 18 set. (Adnkronos) – Dal 1 giugno al 17 settembre sono stati 151 gli incidenti stradali in monopattino che si sono verificati sulle strade della città di Milano. E' quanto rilevano le classificazioni delle richieste di soccorso dell'Areu degli ultimi mesi.

Il monopattino, inteso come 'micromobilità' elettrica, ha provocato quindi 151 incidenti e di questi 136 hanno richiesto l'intervento del mezzo di soccorso. Numeri importanti, sul fronte degli incidenti stradali in città, anche per le cadute dalla bici (404 richieste di soccorso), scontri auto-moto (595), scontri auto-auto (455) e cadute da moto (280).

Sono stati 260 invece gli investimenti di pedoni e 230 gli investimenti di ciclisti.