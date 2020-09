Varese: 'prelevava' soldi da conti correnti postali, arrestato funzionario

Milano, 18 set. (Adnkronos) – Gli ammanchi in alcuni conti correnti postali fino a 40mila euro a Comabbio, in provincia di Varese non erano colpa di "disguidi" ma di un "funzionario infedele", che ieri è stato arrestato e portato in carcere a Busto dalla squadra investigativa del commissariato di Gallarate.

L'uomo dovrà scontare una pena di quattro anni e quattro mesi per un reato commesso nel 2014.

Dopo la denuncia di un correntista a cui erano spariti da un giorno all'altro 15mila euro dal conto corrente postale, la Digos aveva cominciato a indagare, scoprendo che il funzionario, che si giustificava parlando di "errori", aveva messo in piedi un sistema con cui riusciva a prelevare e ripianare somme dai conti dei correntisti, intascando il denaro dei clienti meno 'attenti'.