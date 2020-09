Disabili: inaugurata nel milanese residenza della Fondazione Oltre

Milano, 19 set. (Adnkronos) – E' stata inaugurata a Carugate, in provincia di Milano, la residenza per persone con disabilità della Fondazione Oltre, alla presenza dell'Arcivescovo di Milano, Mario Delpini. "Sono onorato di inaugurare questa residenza e tengo a ringraziare, per la loro ‘visione’ e per il loro impegno, Fondazione Oltre e tutti i soggetti che hanno contribuito a rendere concreta questa struttura”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Politiche Sociali, Stefano Bolognini, a margine della cerimonia inaugurale.

La residenza, da quindici posti, si trova in via Pasubio, ed è aperta a tutta l'area della Martesana.

“Regione Lombardia – ha proseguito l’assessore regionale con delega alla Disabilità – sosterrà sempre progetti e iniziative come queste e sarà sempre al fianco di un Terzo Settore che nei nostri territori dimostra quotidianamente un impegno straordinario. Il tema del ‘Dopo di Noi’, percorso dedicato alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare "si inserisce nel quadro complessivo delle politiche a favore delle persone con disabilità che Regione Lombardia in questi anni ha costruito nell’ottica dell’inclusione sociale, anche attraverso progetti di vita indipendente", spiega la nota.