L'Italia #cambiagesto, arriva a Roma campagna contro mozziconi sigarette

Roma, 19 set. (Adnkronos) – Prende il via su tutto il territorio nazionale la campagna di sensibilizzazione #cambiagesto contro la dispersione nell’ambiente dei mozziconi di sigaretta. La campagna, promossa e finanziata da Philip Morris Italia con il supporto di H+, E.R.I.C.A.

e Retake, fa leva sul senso di responsabilità individuale, incoraggiando l’adozione di comportamenti virtuosi e sostenibili per l’ambiente.

Dopo aver fatto tappa a Palermo, Firenze, Salerno, Livorno e Bari e aver coinvolto e sensibilizzato oltre 50.000 tra volontarie cittadini, con la collaborazione delle Istituzioni e di oltre 10 associazioni locali, la campagna arriva a Roma con un invito all’Italia intera a cambiare gesto per preservare l’ambiente e la bellezza dei nostri paesaggi.

Ad oggi la campagna ha risparmiato all’ambiente circa 250.000 mozziconi e nei prossimi mesi proseguirà il suo tour nelle città di Padova (5-24 ottobre), Vercelli (26 Ottobre -14 Novembre), Genova (16 -29 Novembre) e Bologna (1-20 Dicembre), con l’obiettivo di continuare a sensibilizzare la società civile su questo tema e sull’importanza dei piccoli gesti per preservare l’ambiente, anche attraverso attività di raccolta e pulizia delle città e la distribuzione di porta mozziconi tascabili ai fumatori adulti.

Il lancio nazionale della campagna avviene in occasione del #WorldCleanUpDay2020, la giornata mondiale della pulizia del mondo, durante la quale l’associazione Retake, partner della campagna, festeggia a Roma il decennale dalla nascita. La campagna ha già ottenuto il patrocinio di: Comune di Palermo, Comune di Salerno, Comune di Bari, Comune di Livorno, Regione Lazio, Comune di Roma e Comune di Padova. Per saperne di più: .

"Sono 10 anni che il movimento Retake Roma, attraverso i suoi cittadini, ha avviato questa grande rivoluzione gentile prendendosi cura della città con delle azioni attive anziché lamentarsi e protestare", ha detto all’Adnkronos Paola Carra, e co-fondatrice di Retake Roma, a margine dell’evento al Parco degli Acquedotti per festeggiare i 10 anni di vita dell’associazione.

"E’ anche così che si ridà fiducia ai cittadini – ha proseguito Carra – dimostrando che le cose possono effettivamente cambiare in città. Siamo convinti che cittadini e Amministrazione abbiano entrambi delle responsabilità e siano due facce della stessa medaglia. Se non funziona una parte, non funziona nemmeno l’altra. Quindi, la grande novità di questo movimento è aver responsabilizzato e attivato i cittadini".

Parlando della campagna #cambiagesto, di cui Retake è partner, Carra ha sottolineato che è importante in quanto "sensibilizza ed educa i cittadini a non buttare a terra i mozziconi di sigarette che inquinano tantissimo.

Per favore – l’appello – non buttate a terra le cicche". "#cambiagesto è una campagna che abbiamo lanciato un anno fa e che abbiamo portato già in tante città d’Italia". Una campagna, ha spiegato Michele Samoggia Zerbetto, responsabile della comunicazione e della sostenibilità di Philip Morris Italia, "per prevenire l’inquinamento da mozzicone andando ad agire in due direzioni: da una parte cercando di creare nel fumatore consapevolezza sui danni ambientali provocati da una cicca di sigaretta gettata a terra, dall’altro cercando di aiutarlo nell’adottare un comportamento più virtuoso regalandogli un portacenere portatile per non gettare più mozziconi a terra".

"Il risultato più bello di questa campagna – ha aggiunto- è che sia diventato un movimento di più attori, perché lavorare sulla prevenzione richiede l’impegno di tutti: aziende, istituzioni, associazioni e singoli cittadini. Dopo le tappe in giro per l’Italia riceviamo tante mail di cittadini e associazioni che ci chiedono di aderire alla campagna. La costruzione di un movimento di sensibilizzazione pensiamo sia la ricetta giusta per prevenire l’inquinamento di questo rifiuto e ottenere così buoni risultati".

All’evento romano, oggi presente anche la sindaca di Roma Virginia Raggi che dal palco, citando la campagna #cambiagesto, ha detto rivolta ai cittadini fumatori: "Sarebbe bene non fumare ma se proprio dovete farlo, buttate la cicca in un portacenere portatile, non a terra. Grazie per il supporto a questa iniziativa di buon senso e di educazione". L’evento al Parco degli Acquedotti è poi proseguito con il concerto della banda di polizia locale di Roma.