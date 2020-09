Lombardia: Lega, 'seggi elettorali negli ospedali dimenticati dal Governo'

Milano, 19 set. (Adnkronos) – "Per l'ennesima volta Regione Lombardia ha dovuto intervenire per sopperire alle mancanze dello Stato centrale. Oggi è stata la volta dei seggi elettorali negli ospedali con più di 100 posti letto, dove lo Stato avrebbe dovuto inviare guanti, mascherine e tutti gli altri Dispositivi di Protezione Individuale previsti dalle normative per il regolare svolgimento delle operazioni di voto".

Così Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone, in merito all'allestimento dii seggi nelle strutture ospedaliere lombarde.

"Tutto il materiale avrebbe dovuto essere distribuito dal Ministero degli Interni ma non è mai giunto a destinazione e così “mamma Regione” si è mossa immediatamente per risolvere anche questo disagio causato dal Governo", aggiunge, ringraziando l'assessore Pietro Foroni e la Protezione Civile regionale, "che in tempi rapidissimi ha provveduto alla consegna dei Dpi ai Comuni interessati, i quali hanno inoltrato il materiale ai seggi elettorali negli ospedali lombardi con più di cento posti letto".