Referendum, Bonino: "Per il No dato ottimo"

Roma, 21 set. (Adnkronos) – "Nelle condizioni date è un'ottima cosa, non era affatto scontato, adesso vedremo le cifre definitive per una valutazione più ragionata e approfondita". E' la prima reazione di Emma Bonino, raccolta dall'Adnkronos, sulla riduzione del numero dei parlamentari che danno il No, per il quale si era schierata la leader di Più Europa, al 40 per cento.