Regionali: Casini, 'bene Lamorgese, tutto impeccabile nonostante Covid'

Roma, 21 set. (Adnkronos) – "In una giornata come questa, bisogna complimentarsi col ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e con quanti hanno organizzato in modo impeccabile, nonostante il Covid, un complesso turno elettorale. Quando le cose funzionano, è bene ricordarlo!". Lo scrive Pier Ferdinando Casini su Facebook.