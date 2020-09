Regionali: Lezzi, 'assoluto disastro per M5S, ora Stati generali o estinzione'

Roma, 21 set. (Adnkronos) – "Il risultato del referendum è un merito del M5S che, ora, può a giusta ragione rivendicare l'inizio di una serie di riforme che rimetterà al centro il volere del cittadino. Il ripristino delle preferenze, per esempio, deve essere una nostra priorità.

In tutto questo, però, non sfuggo di fronte al risultato delle regionali che è un assoluto disastro. Un risultato che vede il M5S perdente in ogni regione. Innanzitutto nella mia regione, la Puglia". Così l'ex ministra e senatrice M5S Barbara Lezzi, in un post affidato a Facebook, chiedendo a gran voce gli Stati generali subito, altrimenti -avverte- il Movimento rischia l'estinzione.

"Si possono attribuire le colpe a tanti di noi. A partire da me, Antonella e il M5S Pugliese – scrive Lezzi – che abbiamo testardamente compiuto delle scelte passando da coloro che, da componenti del governo in quota 5 Stelle, hanno rilasciato interviste ambigue sino all'ultimo giorno di campagna elettorale dicendo che erano scelte sbagliate quelle nostre e che l'alleanza con il PD dovrebbe diventare strutturale.

Alleanza che, in ogni caso, non ci ha fatto vincere in Liguria e neanche in Sardegna dove ci sono state le suppletive per un seggio in Senato che prima era nostro. Non si sono risparmiati in questi attacchi interni neanche alte cariche istituzionali del M5S. Questo esercizio di memoria delle ultime settimane potrebbe continuare ma a me non interessa".