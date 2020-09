Voto Veneto: Fontana, 'lista Zaia è fatta da noi, con militanti Lega'

Treviso, 21 set. (Adnkronos) – Il rapporto tra la lista della Lega Salvini premier e la lista Zaia, che stando alle proiezioni sembra possa più che doppiare la prima, "sarà come è stato negli ultimi cinque anni. Noi la lista Zaia l’abbiamo fatta come direttorio della Lega, con Luca, con i direttivi provinciali che sono tutti militanti".

E' quanto spiega dalla sede della Lega a Treviso il vicesegretario federale della Lega, Lorenzo Fontana, che è anche commissario della Liga veneta.

Quella di Zaia, dice ai giornalisti, "non è una lista civica nel senso classico del termine quindi piu’ voti prende piu’ leghisti eleggiamo in consiglio regionale", continua. "L'obiettivo era quello di superare il 50% nelle due liste per avere la maggioranza in consiglio regionale e dare a Zaia la possibilità di governare tranquillamente, poi vedremo".