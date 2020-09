Autonomia: Zaia, 'Roma non può non tener conto del voto Veneto, percorso tracciato'(2)

(Adnkronos) – "Questo governo ha la possibilità di scrivere una pagina di storia, dopodiché se sono discoli e non si rendono conto la storia ne prenderà atto e qualcun altro la scriverà, nessuno governa all'infinito", afferma ancora Zaia. E ancora: "La partita dell'autonomia riguarda trasversalmente la politica.

Se è pur vero che non siamo maggioritari in parlamento, avranno il coraggio di castrare i veneti e l'Emilia Romagna?".

Dire no all'autonomia in Veneto "vuol dire escludere ogni rapporto con il Veneto, non con il Veneto della politica, il popolo veneto, che è grave. Quando votano per oltre il 75% significa che tu li devi ascoltare".