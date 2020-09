Governo: Conte, 'se sprecheremo opportunita' recovery sarò il primo a dire andiamo a casa'

Roma, 22 set. (Adnkronos) – "Il governo è chiamato ad attuare un progetto molto impegnativo, e deve avere la possibilità, il dovere e la responsabilità di portare i progetti a termine, e su questo deve essere giudicato. Questo deve essere un Paese serio, deve ragionare in prospettiva.

E se non saremo capaci, l'ho detto io per prima, se sprechiamo questa occasione irripetibile, il governo dovrà andare a casa, e io aggiungo con ignominia". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un punto stampa a margine del Welfare Index Pmi.