Roma, 22 set. (Adnkronos) – Chiara Appendino "si è subito autosospesa, e non è da tutti. Lei ha a cuore il M5S e la stimo per come sta governando Torino. È una condanna di pochi mesi, e la legge le consente di portare Torino a nuove elezioni.

Spero vivamente che in appello la decisione possa cambiare". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'.