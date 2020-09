Torino: Fraccaro, 'condanna impedisce candidatura Appendino, spero in verdetto appello'

Roma, 22 set. (Adnkronos) – "Sono rimasto sorpreso, ma le sentenze si rispettano. Ho grande stima" per Chiara Appendino. "Lei si è giustamente autosospesa dal M5S, visto il nostro codice di comportamento, e questo le impedisce una ricandidatura. Non so se abbia mai pensato di entrare in una segreteria politica" del Movimento 5 stelle, "ma mi auguro che in appello ribalterà la sentenza.

Non cambia quello che penso di lei". Lo dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, in un'intervista a 'La Stampa'.