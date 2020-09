Welfare, Sesana (Generali): 'E' leva per ripresa sostenibile del Paese'

Roma, 22 set. (Adnkronos) – "Le imprese con un welfare più maturo sono state punto di riferimento delle comunità e hanno avuto maggiore capacità di reazione durante l’emergenza Covid. Il maggior numero di iniziative intraprese interessano le priorità del Paese: salute, sicurezza, assistenza, formazione, conciliazione vita lavoro.

Questo oggi ci conferma che il welfare, oltre ad essere strategico per la crescita delle imprese, sarà leva per la ripresa sostenibile del Paese". Così Marco Sesana, Country Manager & Ceo Generali Italia e Global Business Lines, nel commentare il rapporto Welfare Index Pmi.

"In questo nuovo contesto del Covid-19, attraverso Welfare Index Pmi, abbiamo osservato come le imprese – ha spiegato Sesana – hanno agito come soggetto sociale, oltre che economico e di mercato, per la loro diffusione nel territorio e per la vicinanza ai lavoratori e alle famiglie, dando vita a un nuovo welfare di sussidiarietà.

Sono straordinarie storie di resilienza delle nostre Pmi", ha concluso Sesana.