Moda: a fiere Milano oltre 16mila buyer, 25% stranieri

Milano, 23 set. (Adnkronos) – Sono oltre 16mila i buyer che hanno nei giorni scorsi alle fiere della Moda a Milano, fra cui Micam, il salone internazionale delle calzature, Miepl, l’evento internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio in pelle, Theonemilano, il salone dell’haut-à-porter femminile, A New Point Of View sui semilavorati in pelle, e Homi Fashion&Jewels Exhibition, l’evento dedicato alla gioielleria e all’accessorio moda da indossare.

Anche Date, il salone dedicato all’occhialeria di avanguardia, tenutosi a Firenze, ha registrato la presenza di mille buyer, italiani e stranieri.

Tra i buyer che hanno visitato le manifestazioni milanesi, il 25% proveniva dall’estero. In particolare, si spiega dall'organizzazione, sono arrivati segnali positivi da Svizzera, Germania e Francia.