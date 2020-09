M5S: 'big' disertano assemblea, tra assenti anche Di Maio e Fico/Adnkronos

Roma, 24 set. (Adnkronos) – I 'big' del M5S non ci saranno. Il capo politico Vito Crimi, la cui presenza è stata incerta fino all'ultimo, dovrebbe in realtà prendere parte all'assemblea, complice lo scalpore destato dalla notizia di una sua possibile assenza.

Ma i ministri grillini, quelli finiti spesso sotto accusa per i 'caminetti' in via Arenula o in una casa privata a due passi da Castel Sant'Angelo, non saranno presenti alla riunione di deputati e senatori pentastellati che potrebbe essere decisiva per le sorti del Movimento. E anche il presidente della Camera Roberto Fico non è previsto che vada.

Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede, Riccardo Fraccaro, Stefano Patuanelli saranno tutti a Palazzo Chigi alle 18.30, per una riunione sul 5G convocata dal premier Giuseppe Conte dopo il rinvio del summit Ue per via della quarantena di presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

Assente anche il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni, e, con ogni probabilità, Laura Castelli, anche lei viceministra ma al Mef.

Le assenze di peso sono tali che diversi deputati e senatori si stanno chiedendo se sia il caso di andare e se non sia meglio disertare: anche questo un modo per lanciare un segnale. Il capogruppo alla Camera Davide Crippa ha mandato un 'doodle' per verificare le presenze. Dietro la richiesta l'emergenza Covid e la necessità di mettere a disposizione spazi adeguati, ma c'è chi assicura ci sia dell'altro.

Ovvero il timore che alla fine l'assemblea vada deserta o quasi.