Berlusconi: prosegue isolamento, prossima settimana nuovi test per coronavirus

Roma, 25 set. (Adnkronos) – Dopo essere stato dimesso dall'ospedale San Raffaele dove era stato ricoverato per il coronavirus, Silvio Berlusconi prosegue le cure ad Arcore, mantenendo il regime di isolamento. Nuovi esami per determinare l'evoluzione della malattia e lo stato di positività o negatività sono in programma all'inizio della prossima settimana.