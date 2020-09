Finanza: Sandri (BlackRock), 'cigni neri sempre più bianchi, aziende sostenibili più attrezzate'/Adnkronos (5)

(Adnkronos) – Da diversi anni, sottolinea Sandri, "BlackRock sta spingendo le aziende a fare progressi e a migliorare i flussi informativi allineandoli agli standard internazionali Sustainability Accounting Standards Board (Sasb) e alla Task force on Climate-related Financial Disclosures (Tcfd) in quanto è fondamentale per le aziende comunicare al meglio.

Si osserva positivamente che il numero delle imprese che si sono allineate al Sasb sono cresciute del 140% nel 2020 rispetto al 2019 mentre oltre 1.000 aziende nel mondo hanno integrato gli standard Tcfd".

Comunque, aggiunge Sandri, "c’è ancora lavoro da portare a termine. Noi auspichiamo che le aziende capiscano che fare progressi sui temi relativi alla sostenibilità significa investire per il futuro ed avere impatti positivi in termini di qualità e rendimenti.

Le aziende con modelli di business sostenibili sono più attrezzate per far fronte a eventi estremi”.

"L’obiettivo che si è fissato BlackRock, ossia che il 100% dei portafogli attivi sia in grado di gestire l’esposizione ai rischi Esg entro la fine del 2020 sarà raggiunto, stiamo rispettando quanto indicato ad oggi come tempistiche", sottolinea Sandri. I gestori della società di investimento, infatti, saranno tenuti a rendere conto della gestione dei rischi Esg e a documentare le considerazioni che hanno influito sulle decisioni di investimento.

BlackRock considererà il rischio Esg con lo stesso rigore con cui analizza i rischi più tradizionali che sono quelli legati al rischio di credito o di liquidità. (di Emmanuel Cazalè)