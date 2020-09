Governo: Fornaro, 'ora serrare le file e dare risposte al Paese'

Roma, 25 set. (Adnkronos) – "La campagna elettorale per le Regionali è finita. Adesso è necessario serrare le file del governo e della maggioranza per dare le risposte che il Paese attende per contrastare la crisi economica, scrivere al meglio il Recovery fund e attuare il programma di governo, a cominciare dalla riscrittura dei decreti sicurezza ponendo fine alla assurda criminalizzazione delle Ong.

Il piano italiano del Recovery fund deve servire anche a recuperare i ritardi strutturali del nostro Paese nel digitale e nella transizione ecologica". Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo Leu alla Camera.