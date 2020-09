Becciu, giallo su altra donazione alla Caritas di Ozieri

Città del Vaticano, 26 set. (Adnkronos) – E' giallo su un'altra donazione alla Caritas di Ozieri partita dall'Obolo di San Pietro, i 'soldi per i poveri del Papa' gestiti dalla Segreteria di Stato Vaticana. Replicando alle accuse mossegli da Francesco durante il drammatico confronto che ha portato alle sue dimissioni dalla Congregazione delle Cause di Santi e alla rinuncia al cardinalato, , ieri, da destinare la Caritas di Ozieri, spiegando che si trattava di "un fine caritativo"."Quei 100mila euro, è vero, li ho destinati alla Caritas.

E' nella discrezione del sostituto destinare delle somme che sono in un fondo particolare destinato alla Caritas, a sostenere varie opere. In 7-8 anni non avevo mai fatto un'opera di sostegno per la Sardegna. So che nella mia diocesi c'è un'emergenza soprattutto per la disoccupazione, ho voluto destinare quei 100mila euro alla Caritas", ha detto l'ex numero due della Segreteria di Stato, rispondendo al sospetto avanzato da Bergoglio che il contributo fosse in realtà finito alla cooperativa sociale Spes di cui il fratello di Becciu, Antonino, è presidente.

Ora, però, è giallo su un altro contributo. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti interne all'Apsa, l'Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica (ossia la 'cassaforte' vaticana, organismo peraltro non sottoposto ai controlli internazionali a cui invece deve sottostare lo Ior), nel 2015, quando Becciu era Sostituto agli Affari generali della Segreteria di Stato e l'Obolo era nella sua diretta disponibilità, dal fondo per i poveri è partito un altro bonifico a favore della Caritas di Ozieri, questa volta da 25mila euro.

Nel documento contabile, che l'Adnkronos ha potuto visionare e che prevede l'accredito dei 25mila euro in data 3 marzo 2015, come destinatario viene indicata la Caritas della Diocesi di Ozieri, mentre nella descrizione del conto viene indicata la dizione 'Fondo Obolo c/offerte a destinazione particolare'.