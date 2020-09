Nissan, Toro: "Ora alleanza con Renault può decollare davvero"

Roma, 26 set.- (Adnkronos) – Ai vertici di Nissan e Renault ora "c'è un nuovo management e questo può aiutare a rimuovere alcuni 'blocchi' emersi in passato" nell'Alleanza fra le due case, che include anche Mitsubishi.Lo afferma all'Adnkronos il nuovo amministratore delegato di Nissan Marco Toro, in occasione di un incontro con la stampa italiana, evidenziando come in occasione della preparazione del nuovo accordo annunciato il 27 maggio scorso "sono state messe nudo quelle che erano le criticità un'alleanza più formale che sostanziale".

Ora invece, ricorda, "c'è un chiarissimo piano per arrivare a costruire quasi la metà dei volumi su piattaforme comuni, e questo è quello che si fa un'alleanza, ovvero produrre auto in maniera più efficiente e più sostenibile".

I nodi legati alla gestione Ghosn, aggiunge, "credo facciano parte del passato: in Nissan abbiamo un nuovo Ceo Makoto Uchida che si sta muovendo benissimo, in Renault è arrivato Luca De Meo e penso sia un bene per entrambi avere avuto un avvicendamento che permetta di guardare al futuro".

Nel costruire una vera Alleanza, conclude Toro, "questa volta ce la possiamo fare veramente".