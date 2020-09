Pil: Rossi (Tim), 'Italia è in 'trappola' sviluppo inferiore a potenziale da molti anni'

Roma, 26 set. (Adnkronos) – ''L'Italia non è l'unica economia a trovarsi in una trappola di sviluppo inferiore al potenziale, ma si trova in questa condizione da molti anni''. Ad affermarlo è il presidente di Telecom Italia, Salvatore Rossi, intervenendo al 'Festival dell'Economia di Trento'.

''Non so come si possa interrompere il circolo vizioso, ma va interrotto'', sottolinea. Per far ripartire l'economia, secondo Rossi, occorre un mix di interventi: ''Una combinazione di politiche fiscali e voglia di fare e di innovare, intraprendere da parte di soggetti privati, che in questo momento sembra attenuta perché prevale l'incertezza e il timore''.