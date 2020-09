Centrodestra, Berlusconi avverte Salvini-Meloni

Roma, 26 set. (Adnkronos) – Dobbiamo ripartire da Forza Italia… Per Silvio Berlusconi la sua creatura politica non è morta. Il flop delle regionali è stato un brutto colpo, ma c’è margine per rialzarsi. In collegamento con i vertici azzurri sulla piattaforma Zoom il Cav prova a dare la carica ai suoi, a indicare la strada per smarcarsi dagli alleati Lega e Fdi, unico modo per tentare di risalire la china.

Ad ascoltarlo ci sono il vicepresidente del partito, Antonio Tajani, i capigruppo Annamaria Bernini e Maria Stella Gelmini, Gianni Letta, Niccolò Ghedini, la governatrice Jole Santelli, la senatrice Licia Ronzulli, il deputato Sestino Giacomoni.

Berlusconi prende spunto dall’ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli, secondo il quale Matteo Salvini e Giorgia Meloni avrebbero bisogno di Fi per vincere le elezioni sia con il sistema elettorale attuale che con il Germanicum: Siamo e restiamo centrali, indispensabili per un centrodestra di governo.

Il presidente azzurro è convinto che Fi resta determinante, come dimostrato da questa simulazione di voto, ma non basta: deve tornare ad essere trainante come ai vecchi tempi e qui serve un colpo d’ala e va rivendicata la propria autonomia e identità: è stata una campagna elettorale molto difficile, ma non abbiamo saputo comunicare i nostri valori come avremmo dovuto, servono messaggi più chiari, diretti, a cominciare dai social. Da qui la necessità di scegliere tre, al massimo 5 ‘chiodi’, ovvero temi, su cui picchiare sui media e i social a tambur battente.

Per coordinare l’attività politica e la comunicazione e tentare il recupero di consensi serve però un gruppo di persona all’altezza. Berlusconi avrebbe chiesto di valorizzare chi tra i parlamentari, i governatori e gli amministratori locali sia in grado di aiutare Fi a rilanciarsi.