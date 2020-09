M5S: Bonafede, 'entro metà novembre chiudere Stati generali e avere nuovo organo direttivo

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Al massimo in un mese e mezzo dobbiamo chiudere gli Stati generali e avere il nuovo organo direttivo". Ad affermarlo, in un'intervista al 'Il Fatto Quotidiano', è il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede che domani, insieme agli altri ministri del Movimento si riuniranno con il capo politico reggente Vito Crimi.

"Alla riflessione – sottolinea Bonafede – ora deve seguire l’azione. Innanzitutto quella di governo, perché il Paese ci vuole concentrati sul rilancio dell ’economia. Ma anche quella della nostra riorganizzazione interna, che deve durare il minor tempo possibile".

"Noi – spiega il ministro – abbiamo sempre criticato le liturgie della vecchia politica: siamo nati per mettere fine alla politica che 'parlava', per noi la politica parla con i fatti. È il nostro dna".

Riferendosi all'analisi della sconfitta di Alessandro Di Battista, Bonafede sottolinea che "era giusto riflettere sull'esito delle regionali.

Ma non dobbiamo esagerare, perché non è nemmeno giusto non dare la dovuta importanza alle cose fatte: dalla Spazzacorrotti al reddito di cittadinanza fino al taglio dei parlamentari. Stiamo sottovalutando che il risultato del referendum è l’ennesimo tassello che ci permette di essere percepiti all’estero come un Paese che adesso fa le cose". Per Bonafede "io credo che gli Stati generali non serviranno a darci un’identità, ce l’abbiamo già. È chiaro che i nostri valori oggi vanno declinati in un’ottica di maggiore concretezza, perché non siamo più nelle piazze a protestare, siamo al governo".