M5S: Crimi vede europarlamentari, 'avanti verso stati generali'

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Ringrazio i portavoce del Movimento 5 Stelle in Europa con i quali questa sera mi sono incontrato e confrontato in videochiamata rispetto al percorso degli stati generali". Lo rende noto il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.

"Dopo l'assemblea con i deputati e i senatori, quello di oggi -aggiunge- rappresentava uno dei momenti di confronto con i portavoce che sto avendo in questi giorni al fine di raccogliere idee e pareri. Ho molto apprezzato la propositività e gli utili contributi dei nostri europarlamentari, da cui emergeva chiaramente l'attaccamento verso il Movimento 5 Stelle e la nostra comunità. Anche questo incontro entra a far parte del percorso, condiviso e non predeterminato, che intraprenderemo da qui a breve".