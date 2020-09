Aspi: fonti holding, in lettera inviata al Governo il 14/7 no manleva

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "Diversamente da quanto dichiarato dal vice ministro Cancelleri, nella lettera inviata al Governo il 14 luglio non è prevista alcun tipo di manleva. E’ sufficiente leggere lo stesso documento per rendersene conto. Atlantia quindi non sta violando alcun tipo di accordo.

In generale, come chiarito più volte, non esiste nel mondo infrastrutturale il concetto della manleva". E’ quanto affermano all’Adnkronos fonti vicine alla holding infrastrutturale, rettificando quando dichiarato dal vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri intervistato a Un giorno da pecora.