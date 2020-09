Sicilia: oggi Boccia a sostegno candidati Pd ad amministrative

Roma, 28 set. (Adnkronos) – Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, sarà oggi in Sicilia per alcune iniziative elettorali a sostegno dei candidati del Partito democratico alle amministrative del 4 e 5 ottobre. Alle 14.30 sarà a Carini (Palermo) presso l'Open Hub Med con il candidato sindaco Giovi Monteleone; alle 16 sarà a Marsala (Trapani) al Grand Hotel Palace con il segretario regionale del Pd della Sicilia, Anthony Barbagallo, e il candidato sindaco Alberto Di Girolamo; alle 18.30 sarà a Sciacca (Agrigento), all'Arena Giardino Badia Grande, per incontrare sindaci e amministratori locali; alle 21 sarà a Villabate (Palermo) in piazza della Regione con il candidato sindaco, Giovanni Pitarresi.