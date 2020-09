Sport: Pd, 'si affrontino nodi riforma, tema lavoro fondamentale'

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “Il Partito Democratico ribadisce l 'importanza di tornare nel merito delle questioni e di parlare di sport. Proprio in queste ore, in cui forte è lo scontro tra le istituzioni sportive e rappresentanti del governo, crediamo sia utile abbassare i toni.

Occorre affrontare i nodi che la riforma dello sport ci chiede e dare la massima attenzione in particolare al tema del lavoro e alle difficoltà che le Associazioni sportive stanno affrontando in particolare in questo periodo”. Lo afferma in una nota la responsabile del Dipartimento Politiche dello Sport del Pd, Manuela Claysset, dopo un confronto svoltosi stamani, organizzato dal dipartimento, al quale hanno preso parte alcuni parlamentari impegnati su questi temi come Patrizia Prestipino, Andrea Rossi e Luca Lotti.