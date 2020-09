Titoli Stato: collocati 7 mld in Btp a 5 e 10 anni, rendimenti in netto calo**

Roma, 29 set. – (Adnkronos) – Rendimenti in netto calo nell'asta con cui il Tesoro oggi ha collocato un totale di 7 miliardi in Btp a 5 e 10 anni. In dettaglio nell'asta di Btp in scadenza a febbraio 2026 sono stati assegnati 2,5 miliardi con un rendimento sceso di 22 punti allo 0,35% mentre la domanda è stata pari a 3,97 miliardi (rapporto di copertura 1,59).

Stesso calo nell'asta con cui sono stati assegnati 4,5 miliardi di Btp a 10 anni, con scadenza aprile 2031: il rendimento è sceso così allo 0,89% mentre la richiesta è stata di 5,7 miliardi. Nella stessa asta sono stati collocati anche 1,25 miliardi di Ccteu in scadenza a febbraio 2024 con un rendimento dello 0,11% e una elevata domanda pari a 2,96 miliardi.