Ue: Bernini, 'bene Bonomi, con veti grillini non ci si salva'

Roma, 29 set. (Adnkronos) – "La relazione del presidente di Confindustria, con l’appello a un grande patto comune per l’Italia, coglie tutte le grandi criticità che impediscono al Paese di crescere e di uscire dalla crisi. Bonomi ha detto a Conte che gli industriali hanno un atteggiamento 'comprensivo e costruttivo' nei confronti del governo, ma chiede giustamente un cambio di passo, una strategia che ancora manca per utilizzare al meglio le risorse del Next Generation Eu".

Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"E’ la posizione costruttiva -aggiunge- che Forza Italia sta tenendo –del tutto inascoltata- dall’inizio dell’emergenza: tocca al governo ora ascoltare opposizioni e parti sociali e dare risposte convincenti, a partire dal Mes, il cui rifiuto sarebbe un danno certo per l’Italia. A Conte saranno fischiate le orecchie quando Bonomi si è espresso senza mezzi termini per l’utilizzo del Mes, e dalla platea è partita una standing ovation.

Non basta dire 'ci si salva insieme', come Conte ha ripetuto anche oggi, se poi continua a piegarsi ai veti grillini”.