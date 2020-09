Ue: Conte, 'da Recovery no risultati sperati senza incisiva riforma Pa'

Roma, 29 set. (Adnkronos) – "Siamo consapevoli che nessun piano di investimenti potrà avere risultati se non sapremo riformare profondamente la Pa, la macchina dello Stato che anche in questa fase ha rivelato la sue difficoltà". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea 2020 di Confindustria.

"Serve un progetto di riforma dei nostri ammortizzatori sociali", ha inoltre puntualizzato il premier, rimarcando come dia necessario "lavorare molto per nuove assunzioni, non generiche ma che accrescano le competenze digitali. Dobbiamo presidiare le strutture tecnologiche, dobbiamo garantire piena connettività".

"Le riforme di cui abbiamo bisogno oggi – ha poi elencato – sono quelle che ci possono permettere di porre da un lato la Pa nelle condizioni di spendere miliardi di euro in investimenti materiali e immateriali, e dall'altro di rendere l'ambiente normativo più favorevole alle imprese e agli investimenti privati.

Si tratta di semplificare gli appalti pubblici, di riformare la giustizia penale, civile e tributaria e di rendere più attrattivo il contesto normativo".