Aspi: Campomenosi (Lega), 'governo inadeguato, su infrastrutture servono certezze' (2)

(Adnkronos) – Per l'eurodeputato della Lega, "emerge sempre più la loro inadeguatezza, in un momento in cui l’Italia avrebbe invece bisogno di certezze sulla gestione delle infrastrutture, vero volano per la ripresa economica del nostro Paese".

"In questo contesto, di fronte alla mancanza di coraggio dell'esecutivo di assumersi la responsabilità di prendere le decisioni politiche per superare l’impasse, ha ben poco senso pretendere che sia Bruxelles a definire il piano legale di questa situazione", conclude Campomenosi.