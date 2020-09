Fisco: Villarosa, 'nessuna responsabilità del cessionario del superbonus'

Roma, 30 set. (Adnkronos) – "Con riferimento ai controlli dell’Amministrazione finanziaria, quindi alle eventuali responsabilità, le norme prevedono – a tutela della buona fede del cessionario – che lo stesso risponda del solo utilizzo irregolare del credito, ma non anche dell’assenza dei presupposti in capo al cedente in ordine alla maturazione del diritto alla detrazione e delle sanzioni applicabili".

Lo annuncia il sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa in risposta all’interrogazione a risposta immediata in Commissione VI Finanze della Camera dei Deputati.